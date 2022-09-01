Fatih'te ağabeyini öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Fatih'te ağabeyini öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı

01.09.2022 14:10
Fatih'te ağabeyini öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı

İstanbul Fatih'te tartıştığı ağabeyini darp ederek ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen şüpheli, durumu arkadaşına anlattıktan sonra yakalandı.

İstanbul Fatih'te tartıştığı ağabeyini darp ederek ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen şüpheli, durumu arkadaşına anlattıktan sonra yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İlhan Ö'nün (57) Kocamustafapaşa Mahallesi'nde yaşadığı evde ölü bulunması üzerine inceleme başlattı.

Yapılan araştırmada, maktulün kardeşi İrfan Ö'nün (52), önceki gün bir arkadaşıyla alkol aldığı ve arkadaşına, ağabeyiyle birkaç gün önce kavga ettiklerini, darbettiği ağabeyinin evde hareketsiz yattığını söylediği ortaya çıktı.

Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan İrfan Ö'nün emniyetteki ifadesinde, ağabeyinin bir yıl önce hayatını kaybeden annelerinin ölümünden kendisini sorumlu tuttuğunu ve bu sebeple sık sık kavga ettiklerini, olay günü de çıkan kavgada ağabeyini yumrukla darp ettiğini söylediği öğrenildi.

İrfan Ö, Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

İstanbul, kavga, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te ağabeyini öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fatih'te ağabeyini öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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