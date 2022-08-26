Fatih'te 2 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada - Son Dakika
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Fatih'te 2 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

26.08.2022 16:21
Fatih'te 2 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

İstanbul Fatih'te ters yönden gelen motosikletli sürücü, yaya yolundan karşı şeride geçmek isteyince otomobil ile çarpıştı.

İstanbul Fatih'te ters yönden gelen motosikletli sürücü, yaya yolundan karşı şeride geçmek isteyince otomobil ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan kadın yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Fatih Millet Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, motosikletli sürücü cadde üzerinde ters yönde ilerleyerek yaya geçidine kadar geldi. Yaya geçidi üzerinden karşı şeride geçmek isteyen motosikletli sürücü ile caddede seyir olan Abdullatif İlhan idaresindeki 34 FHA 020 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki 2 kişi yola savrulurken otomobil de tramvay yoluna girdi. O sırada tramvay geçmemesi muhtemel facianın önüne geçti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Motosiklet düşerek yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazadan dolayı tramvay seferlerinde Kabataş yönüne kısa süreli aksama yaşama yaşandı. Polis ekipleri de kazayla ilgili çalışma başlattı.

Otomobil sürücüsü Abdullatif İlhan, "Yoldan düz geliyordum. Yeşil ışıkta geçiyordum. Onlar karşı yaya yolundan tramvay yoluna girmek istediler. O anda da kaza gerçekleşti. Motorda iki kişi vardı. Bende bir şey yok" dedi. - İSTANBUL

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İSTANBUL-FATİH'TE OTOMOBİLİN MOTOSİKLETE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA İSTANBUL-FATİH'TE OTOMOBİLİN MOTOSİKLETE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ'NDEN GÜLŞEN'E TEPKİ ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ'NDEN GÜLŞEN'E TEPKİ
Kaynak: İHA

İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te 2 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te 2 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada - Son Dakika
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