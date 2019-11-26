Son Dakika Haberleri: İstanbul-fatih'te trafikteki kavgayı zabıta ayırdı
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İstanbul-fatih'te trafikteki kavgayı zabıta ayırdı

7 saat önce

FATİH'te trafikte tartışan ve kavga eden iki sürücüyü zabıta memuru ayırdı.

FATİH'te trafikte tartışan ve kavga eden iki sürücüyü zabıta memuru ayırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Fatih Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde giden iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sürücülerden biri aracından inerek, tartıştığı sürücünün yanına gitti. Tekme atarak diğer sürücüye saldıran sürücüye çevredekilerle birlikte zabıta memuru müdahale etti. Zabıta memuru öfkeli sürücüyü buradan uzaklaştırarak, kavgayı sonlandırdı. Yaşanan kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul-fatih'te trafikteki kavgayı zabıta ayırdı

Vatan Caddesi, Zabıta, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:02 Kaynak: DHA
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