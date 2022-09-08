ABD'li personelin başına çuval geçirilmesine ilişkin 17 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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ABD'li personelin başına çuval geçirilmesine ilişkin 17 sanığın yargılanmasına başlandı

08.09.2022 11:53

İstanbul Fatih'te Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri tarafından ABD'li gemi mühendisi Adrian Roman Tyrone'un başına çuval geçirilmesine ilişkin haklarında 4'er yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 17 sanık hakim karşısına çıktı.

İstanbul Fatih'te Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri tarafından ABD'li gemi mühendisi Adrian Roman Tyrone'un başına çuval geçirilmesine ilişkin haklarında 4'er yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 17 sanık hakim karşısına çıktı.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, 14 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Müşteki Tyrone için bulunduğu ülkeye yazılan yazıya cevap verilmediği bildirilen duruşmada, kimlik tespitleri yapılan sanıkların savunmaları alındı.

Sanıklardan Ata Ogün Kaplan, olay günü tesadüfen Sarayburnu'nda olduklarını, bir Amerikan gemisinin NATO tatbikatı için Türkiye'ye geldiğini ve müşteki Tyrone ile yolda karşılaştıklarını söyledi.

Müştekiye Amerikan askeri olup olmadığını sorduklarını anlatan sanık Kaplan, "Müşteki bize, sormuş olduğumuz gemiden indiğini söyledi. Naci isimli arkadaşımız şahsın kafasına çuvalı geçirdi. Biz de kendisiyle birlikteydik. Müştekiye, tepkimizin kendisine karşı olmadığını söyledik. Eylemi gerçekleştirme amacımız, 4 Temmuz 2003'de Süleymaniye'de kahraman Mehmetçiğimizin başına çuval geçirilmesine tepki vermekti." diye konuştu.

Diğer sanıklar da sanığı tutmadan çuvalı geçirdiklerini, eylemlerinin 5 saniye sürdüğünü ifade etti.

Mahkeme, müşteki hakkında yazılan talimatın dönüşünün beklenmesine ve diğer sanıkların savunmalarının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından sanıklar ve ellerinde çuvallar ve dövizler taşıyan bir grup TGB'li, İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Adrian Roman Tyrone'un 2 Kasım 2021'de Fatih Kennedy Caddesi'nde kalabalık bir grup tarafından durdurulup kafasına çuval geçirildiği, bunun üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılıyor.

İddianamede ifadesine yer verilen müşteki Tyrone, ABD'ye ait gemide mühendis olarak çalıştığını, olay günü de Eminönü Çarşısı'nı gezmek için gemiden ayrıldığını belirterek, yolda giderken kalabalık bir grup tarafından durdurulup etrafının sarıldığını anlattığı kaydediliyor.

Tyrone, bir kişi tarafından elinden tutularak hareket etmesinin engellendiğini, gruptaki diğer kişilerin ise başına çuval geçirip anlamadığı birtakım sözler söyleyip bağırdıklarını anlatarak, daha sonra çuvalı başından çıkarıp kaçtığını bildiriyor.

İddianamede, 17 sanığın Süleymaniye'de Türk askerinin başına çuval geçirilmesiyle ilgili ABD'ye tepki göstermek için böyle bir eylemde bulunduklarını savundukları ifade ediliyor.

Olay yeri kamera kayıtları, müşteki ve sanıkların ifadeleri ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek 17 sanığın Adrian Roman Tyrone'na karşı "birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4'er yıldan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Kaynak: AA

Türkiye Gençlik Birliği, Tam Gemi Şok Denemeleri, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'li personelin başına çuval geçirilmesine ilişkin 17 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

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