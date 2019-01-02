İstanbul Fatih'te Yanan Binanın Enkazı Belediye Ekipleri Tarafından Yıkıldı

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Büyükada'yı Alevler Sardı: 9 At Telef Oldu!

Yanan Araçta Uyuya Kalan Alkollü Sürücü, Diğer Sürücüler Tarafından Kurtarıldı

Vatandaş İndirim Beklerken Damacana Suya Bir Kez Daha Zam Yaptılar