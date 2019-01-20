Son Dakika Haberleri: İstanbul Fatih'te Yangın: 1 Ölü

İstanbul Fatih'te Yangın: 1 Ölü

4 dakika önce

Fatih'te sabaha karşı bir iş hanında yangın çıktı.

İstanbul Fatih'te Yangın: 1 Ölü, System.String[]
Fatih'te sabaha karşı bir iş hanında yangın çıktı. Olayyerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangında mahsur kalan 2 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bir işçinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:36 Kaynak: DHA

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