İstanbul Fatih'te Yangın: 1 Ölü

Fatih'te sabaha karşı bir iş hanında yangın çıktı.

Fatih'te sabaha karşı bir iş hanında yangın çıktı. Olayyerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangında mahsur kalan 2 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bir işçinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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