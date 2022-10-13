İSTANBUL-FATİH'TE YOLCU SEÇEN TAKSİCİYE CEZA

FATİH'te sivil trafik polisleri taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde Fatih'ten Esenyurt'a gitmek isteyen yolcuyu almayan taksi şoförüne bin 823 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri Fatih Aksaray Metro İstasyonu çevresinde taksicilere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayan 5 taksi şoförüne 196'şar lira para cezası kesildi. Yolcu seçen taksi şoförü İlkay Yalçın'a ise bin 823 lira ceza yazılırken, taksi 10 gün trafikten men edildi.

Fatih'ten Esenyurt'a gitmek isteyen bir yolcuyu almayan taksi şoförü İlkay Yalçın, ceza yazıldığı sırada kendisine soru soran basın mensuplarına küfretti.

Emniyet kemeri takmadığı için cezai işlem uygulanan taksi şoförü Oğuzhan aslan "Emniyet kemeri takmadığım için cezai işlem yapılacak. Yolcu seçen taksicilerle ilgili ne diyeyim? Bir şey diyemiyorum. Herkes almalı, işini yapmalı. Bizim işimiz bu. Taksimetreleri açmamız lazım" dedi.