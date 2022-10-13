Fatih'te yolcuya yumruk atan İETT şoförünün sertifikası iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih'te yolcuya yumruk atan İETT şoförünün sertifikası iptal edildi

13.10.2022 01:12
Fatih'te yolcuya yumruk atan İETT şoförünün sertifikası iptal edildi

FATİH'te yolcuya yumruk atan İETT otobüsü şoförünün sertifikasının iptal edildiği bildirildi.

FATİH'te yolcuya yumruk atan İETT otobüsü şoförünün sertifikasının iptal edildiği bildirildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Pazartekke otobüs durağında yaşandı. İddiaya göre, İETT otobüsüne binen bir yolcu şoföre Cevizlibağ'dan geçip geçmediğini sordu. Şoförün "görmüyor musun, orada yazıyor" şeklinde tepki gösterdiği yolcu cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başladı. Kayıt aldığını gören şoför de yerinden kalkarak yolcunun üzerine yürüdü. Şoför, yumruklar savurduğu yolcuyu araçtan indirip yoluna devam etti. Öte yandan, doktor olan yolcunun yediği yumruklar sonrası hastaneden darp raporu alarak, sürücüden şikayetçi olduğu öğrenildi.

ŞOFÖRÜN SERTİFİKASI İPTAL EDİLDİOlaya karışan şoförle ilgili açıklama yapan İETT Genel Müdürlüğü şoförün sertifikasının iptal edildiğini duyurdu. İETT'ye ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yolcuya yönelik kaba davranışta bulunan Özel Halk Otobüsü şoförünün sertifikası iptal edilmiş; şoför, toplu taşıma araçlarını kullanmaktan men edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.


YORUMLAR
500
Fatih'te İETT şoförü durak soran yolcuyu yumrukladı! O anlar kameraya yansıdı Fatih'te İETT şoförü durak soran yolcuyu yumrukladı! O anlar kameraya yansıdı Yozgat'ta fabrika gibi okul! Öğrenciler her gün 5 bin ekmek üretip dağıtıyor Yozgat'ta fabrika gibi okul! Öğrenciler her gün 5 bin ekmek üretip dağıtıyor Kaçan 60 küçükbaş polislerce bulunup sahibine teslim edildi Kaçan 60 küçükbaş polislerce bulunup sahibine teslim edildi
Kaynak: DHA

Cevizlibağ, Fatih, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te yolcuya yumruk atan İETT şoförünün sertifikası iptal edildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:37 Birleşmiş Milletler, Rusya'yı kınayan kararı Türkiye de dahil 143 ülkenin oyuyla kabul etti! 5 ülke karara karşı oy kullandı
00:24 Araç sahiplerine nefes aldıracak indirim! Motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü
00:08 CHP'li vekil, sosyal medya yasasına Meclis'te telefonunu parçalayarak tepki gösterdi
23:14 Mecliste görüşülen Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile neler değişecek? İşte sosyal medyada işlenen suçlara yönelik yeni yol haritası
23:13 Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı! Cumhur ve Millet ittifakı arasındaki fark 6,7'ye çıktı
23:01 İzmir'de feci olay! İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübe yakıldı
22:56 Pençe-Kilit bölgesinden açı haber! EYP patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Han şehit düştü
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
22:17 Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri hapiste
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 06:27:21. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih'te yolcuya yumruk atan İETT şoförünün sertifikası iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement