İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İskenderpaşa Mahallesi'nde çevre düzenlemesi nedeniyle kapalı olan caminin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

İstanbul, İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Camcılar Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.