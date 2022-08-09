İstanbul'da Camcılar Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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İstanbul'da Camcılar Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü

09.08.2022 19:49
İstanbul'da Camcılar Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Fatih'teki Gureba Hüseyin Ağa Camcılar Camisi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Fatih'teki Gureba Hüseyin Ağa Camcılar Camisi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İskenderpaşa Mahallesi'nde çevre düzenlemesi nedeniyle kapalı olan caminin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis, yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, caminin alt katında hasar oluştu.

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Kaynak: AA

İstanbul, İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Camcılar Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Camcılar Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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