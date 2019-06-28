Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- FATİH'TEKİ KADIN CİNAYETİ İLE İLGİLİ OLARAK 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL- FATİH'TEKİ KADIN CİNAYETİ İLE İLGİLİ OLARAK 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

4 dakika önce

FATİH'te başına poşet geçirilerek çıplak bir şekilde öldürülmüş olarak bulunan Tacikistan uyruklu kadın Firuza Akhmedova cinayetiyle ilgili 4 kişi Bursa'da gözaltına alındı.

İSTANBUL- FATİH'TEKİ KADIN CİNAYETİ İLE İLGİLİ OLARAK 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, System.String[]
FATİH'te başına poşet geçirilerek çıplak bir şekilde öldürülmüş olarak bulunan Tacikistan uyruklu kadın Firuza Akhmedova cinayetiyle ilgili 4 kişi Bursa'da gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.
Fatih, İskenderpaşa mahallesi, Horhor caddesi, Tayyereci Orhan sokak üzerinde 26 Haziran tarihinde meydana gelen olayda Firuza Akhmedova(24) adlı kadının evinde öldürülmüş olarak bulunmuştu. Yapılan incelemede çıplak olarak kadının başına poşet geçirildiği tespit edilmişti.
Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Firuza Akhmedova'nın öldürüldüğü gece son olarak cep telefonundan görüştüğü 4 kişinin ismi belirlendi. Polis kimliklerini tespit ettiği bu kişileri dün Bursa'da gözaltına aldı. Afganistan uyruklu İbrahim S.(19), Nader T.(21) Yunus M.(24) ile Türk olan Mücahit B.(21) gözaltına alındı.
İstanbul'a getirilen 4 şüpheli polis tarafından sorguya alındı. Sorgulamanın ardından 4 şüphelinin kadını neden öldürdüklerinin ortaya çıkması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:33 Kaynak: DHA
istanbul, öldü, kadın, Fatih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın subay adayı komando kursunun birincisi oldu İnternet üzerinden cinsel fantezi sonu oldu Öz kızını 15 el ateş ederek öldüren babanın ifadesi kan dondurdu Sunucu Metin Uca'nın cinsel içerikli film yıldızını kullanarak yaptığı paylaşıma tepki yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 17:37:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- FATİH'TEKİ KADIN CİNAYETİ İLE İLGİLİ OLARAK 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]