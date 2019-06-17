Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- FATİHTE İKİ GRUP ARASINDA ÇATIŞMA
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL- FATİHTE İKİ GRUP ARASINDA ÇATIŞMA

2 saat önce

FATİHTE İKİ GRUP ARASINDA ÇATIŞMA (3 yaralıların fotoğrafları)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL- FATİHTE İKİ GRUP ARASINDA ÇATIŞMA (3 yaralıların fotoğrafları)
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL- FATİHTE İKİ GRUP ARASINDA ÇATIŞMA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:46 Kaynak: DHA
İstanbul
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP, ortak yayını değerlendirdi: İstanbul seçmenini etkilemez İmamoğlu'ndan 'VİP 2' pozu Kaza yapan motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu Son dakika! Ortak yayınla ilgili AK Parti'den açıklama: Yalan söyleyen birisine İstanbul emanet edilmez

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 15:52:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- FATİHTE İKİ GRUP ARASINDA ÇATIŞMA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]