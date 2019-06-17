İSTANBUL- FATİHTE İKİ GRUP ARASINDA ÇATIŞMA
2 saat önce
FATİHTE İKİ GRUP ARASINDA ÇATIŞMA (3 yaralıların fotoğrafları)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:46 Kaynak: DHA
İSTANBUL- FATİHTE İKİ GRUP ARASINDA ÇATIŞMA (3 yaralıların fotoğrafları)
(Tür: İstanbul
)
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