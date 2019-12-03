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İstanbul Fellowship katılımcıları belli oldu

6 saat önce

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen İstanbul Fellowship programına kabul edilen katılımcılar açıklandı.

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Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen İstanbul Fellowship programına kabul edilen katılımcılar açıklandı.

TBYM değerlendirme komitesi tarafından bir ay süren incelemelerin sonunda katılımcı ülkeler belirlendi.

Tüm dünyadan yayımcıları her yıl İstanbul'da buluşturan ve bu yıl 98 ülkeden 620 başvuru alan İstanbul Fellowship programında, 54 ülkeden 180 katılımcı yer alacak.

Karşılıklı iş birliğinin artırılması ve İstanbul'un bir telif marketi haline getirilmesi amacıyla 5'incisi düzenlenecek programda, Türkiye'den 95 ajans ve yayınevi, yabancı yayımcılarla bir araya gelecek.

Programa en çok katılım İngiltere, Fransa ve Mısır'ın yanı sıra ABD, Endonezya, Hindistan ve Arjantin'den sağlanacak.

İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:58 Kaynak: AA
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