İstanbul- Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde Noel Ayini

Fatih
'teki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi
'nde noel ayini düzenlendi. Aya Yorgi Kilisesi
'nde sabah erken saatlerde başlayan ayini Patrik Bartholomeos
yönetti.
Noel ayini İstanbul
Fatih'te bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin bahçesindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde başladı. Sabah
09.00'da başlayan ayin nedeniyle Yunanistan
ve diğer Avrupa
ülkelerinden de çok sayıda kişinin kiliseye geldiği görüldü. Ayin için gelenler kilisenin girişinde bulunan alanda mum yakıp dua etti. Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos'un gelmesiyle birlikte tören başladı. Ayinde İncil
'den bölümler okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi.
Noel, Hz. İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı. Noel, 'Doğuş
Bayramı' ve 'Kutsal Doğuş' olarak da biliniyor. Noel, Hristiyanların çoğu tarafından 25 Aralık
tarihinde kutlanıyor. 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlayan kutlamalar, bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam ediyor.