Son Dakika Haberleri: İstanbul - "Fenerbahçe Yöneticisiyim" Diyerek Dolandırırken Yakalandı

İstanbul - "Fenerbahçe Yöneticisiyim" Diyerek Dolandırırken Yakalandı

10 dakika önce

KENDİSİNİ Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi olarak tanıtan bir kişinin bağış kampanyası vaadine inanan Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi, dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

İstanbul -
KENDİSİNİ Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi olarak tanıtan bir kişinin bağış kampanyası vaadine inanan Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi, dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Şüphelenerek aradığı kulüpten kampanyanın başlamadığını öğrenen üye, polisi arayarak dolandırıcıyı yakalattı.

Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi M.A.S.'yi 22 Mart'ta telefonla arayarak kendisini Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi M.S. olarak tanıtan O.Ç.S.  kulübün bir bağış kampanyası düzenlediğini duyurdu. O.Ç.S, yapacağı bağış karşılığında da kulübün kendisine 3 forma hediye edeceğini  söyleyerek, gönderdiği hesap numarasına 20 bin 650 lira yollamasını istedi. Bunun üzerine M.A.S. kendisine iletilen hesaba parayı aktardı. Daha sonra durumdan şüphelenen M.A.S. Fenerbahçe Spor Kulübünü arayarak bağış kampanyası hakkında bilgi almak istedi. Kulüp yetkililerinin bu kampanyanın henüz başlamadığını söylemesi üzerine M.A.S. hemen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek durumu polis ekiplerine bildirdi ve yolladığı paraya bloke koydurdu. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri paranın yollandığı şüpheli O.Ç.S.'nin kimliğini belirledi.

O.Ç.S. dün Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Pınar Mahallesi Balabandere Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sabah saatlerinde tamamlanan O.Ç.S. hakkında 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin görüntüsü - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:17 Kaynak: DHA

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