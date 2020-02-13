İstanbul-fetö'nün gaybubet evlerine operasyon; 19 gözaltı - Son Dakika

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İstanbul-fetö'nün gaybubet evlerine operasyon; 19 gözaltı
7 saat önce
FETÖ'NÜN GAYBUBET EVLERİNE OPERASYON; 19 GÖZALTI (2) (Ek görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:28 Kaynak: DHA
İSTANBUL-FETÖ'NÜN GAYBUBET EVLERİNE OPERASYON; 19 GÖZALTI (2) (Ek görüntü)
Son Dakika Mehmetçik'in kafa kamerasından gri kategorideki teröristin etkisiz hale getirilme anı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası 'Bager' kod adlı teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı FETÖ'nün hücre evine düzenlenen baskında "Gülen" imzalı saat bulundu