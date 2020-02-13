İstanbul-fetö'nün gaybubet evlerine operasyon; 19 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul-fetö'nün gaybubet evlerine operasyon; 19 gözaltı - Son Dakika

İstanbul-fetö'nün gaybubet evlerine operasyon; 19 gözaltı

7 saat önce

FETÖ'NÜN GAYBUBET EVLERİNE OPERASYON; 19 GÖZALTI (2) (Ek görüntü)

İSTANBUL-FETÖ'NÜN GAYBUBET EVLERİNE OPERASYON; 19 GÖZALTI (2) (Ek görüntü)

İstanbul-fetö'nün gaybubet evlerine operasyon; 19 gözaltı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:28 Kaynak: DHA
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