İstanbul - Fetö'nün İş Dünyası Yapılanması Davasında Tanıklar Dinlendi

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHAFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davada tanıklar dinlendi.

Haber: Serpil KIRKESER/ İSTANBUL DHA



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davada tanıklar dinlendi.



TANIK: ZEKAT OLARAK ÇEKİ VERDİM"



Aramalarda ele geçen çeklerden birinde adı geçen Yüksel Yılmaz duruşmada 'tanık' sıfatıyla dinlendi. Yılmaz,



Beyoğlu'nda esnaf olduğunu, 26 Aralık 2015 ödeme tarihli, 3 bin TL'yi adını Suat olarak bildiği kişiye yardım mahiyetiyle verdiğini belirterek, "Öğretmen olarak bildiğim Suat dükkanıma tek başına geldi. Samimiyet kurduk daha sonra da bir iki defa daha geldi. 'Yardım topluyorum' dedi. Ben de iyilik olsun diyerek zekat olarak çeki verdim. Parayı Suat ne şekilde kullandı bilmiyorum. Benim bir yere gitmişliğim yoktur. Benden aldığı çeki bir yere not etti mi hatırlamıyorum" dedi. Tanık Yılmaz, duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Suat Barış'ı da duruşmada teşhis etti.



"ESNAFLARDAN ZEKAT TALEBİNDE BULUNMADIM"



Söz verilen sanık Suat Barış da tanık Yüksel Yılmaz ile İlahiyat öğrencisi olduğu dönemde tanıştığını belirterek, "Tanık yardım amacıyla para verdi. Ben kesinlikle esnaflardan kurum adına zekat talebinde bulunmadım. Kendi adıma aldım. Kuran bildiğim için mevlitlerde okurum. Onun dışında hocalığım yoktur. Kimseden bir talepte bulunmadım" diye konuştu.



TANIK: ÇOK TEHDİT ALDIM



Tanık Emre Er de olay tarihinde nakliyeci olduğunu belirterek, "Caddede beklerken içinde Metin Hanay'ın da (sanık) bulunduğu 3-4 kişi yanıma gelerek öğrenci olduklarını belirterek 'Eşyalarımızı taşır mısın?' dedi. 'Yardımcı olurum' dedim. Fiyat konusunda anlaştık. Kolileri yüklerken güvenlikçi bana 'Dikkat et daha önce buraya FETÖ operasyonu yapıldı, ne yüklediniz kamyona?' dedi. Bende 'Öğrencilerin eşyaları var' dedim. Şüphelendim, kolide TUSKON ile ilgili evrakları gördüm. Eşyaları taşımamı isteyen kimse benimle gelmedi. Aracı kenara çektim, ağabeyimi aradım, yanıma geldi. 155'i aradım, Yakacık'a sivil ekiplerin yanına gittim. Polisin ortak operasyonuyla Metin Hanay'ı yakalattık" dedi. Araca yüklenen eşyalar arasında TUSKON'a ve FETÖ'ye ait evraklar olduğunu belirten Er olayın ardından çok tehdit aldığını belirterek, "Çok sıkıntın yaşadım. Arabamı sattım, marangoz işine girdim. Biz ne yaptıysak devletimiz için yaptık. Beni 212'li bir numara arıyor tehdit ediyor. Ben polise bu durumu söyledim, polis yurt dışından arandığımı söyledi. Polis, beni arayan numaranın klonlanmış numara olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.



"HERHANGİ BİR BİLGİ VE BELGEYE SAHİP DEĞİLİM, BU KİŞİLERİ DE TANIMAM"



Tanık da İsa Akalın da üniversite de öğretim üyesi olduğunu, 31 Mart 2014 tarihinde BİMER'e başvuruda bulunduğunu,



FETÖ'ye yardım ettiğini düşündüğü Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile TUSKON'un vakıf, dernek statülerinin geri alınmasını ve



haklarında suç duyurusunda bulunulmasını talep ettiğini söyledi. Tanık Akalın, "Bu 2 tüzel kuruluşa verilen ayrıcalıkların geri alınmasını, ayrıcalık sonucu elde edilen malların da da devletin hazinesine geçmesini talep ettim. Herhangi bir bilgi ve belgeye sahip değilim, bu kişileri de tanımam. Duyarlı bir vatandaş olarak devlete millete zarar verdiklerini düşündüm. Devletimize ve milletimize zarar veren kimse adalet önünde hesap vermelerini arzuluyorum. Yakalanan kişiler hakkında bilgim olmadığı için tanıklık statüsünden çıkarılmayı da talep ediyorum" ifadelerini kullandı. 2 tanığın da dinlenmesinin ardından, mahkeme başkanı mahkemeye ulaşan belgeleri okuyor.

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