İstanbul- Fetö Soruşturmasında 102 Kişiye Gözaltı Kararı

Özden ATİK - İSTANBUL DHAİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmasında 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Özden ATİK - İSTANBUL DHA



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmasında 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı Bylock kullandığı tespit edilen 102 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda şu ana kadar İstanbul'da 33, il dışında ise 12 kişi yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanabilmesi için operasyonlar sürüyor.



(Tür: İstanbul)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

AK Parti Ankara Adayı Özhaseki FETÖ Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: 'Haseki'nin Adını Verin' Diyorlar

Cani Evlat, Babasının Mezarı Başında Tartıştığı Annesini Boğarak Öldürdü

Erdoğan "Beka Seçimi" Demişti, Binali Yıldırım Tersini Söyledi

Meteoroloji Uyardı! İstanbul'a Öğle Saatlerinden İtibaren Kuvvetli Yağış Geliyor