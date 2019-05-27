Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- FİKİRTEPE'DE ÖLENLERİN CENAZESİ EVDEN ÇIKARILDI

İSTANBUL- FİKİRTEPE'DE ÖLENLERİN CENAZESİ EVDEN ÇIKARILDI

3 saat önce

FİKİRTEPE'DE ÖLENLERİN CENAZESİ EVDEN ÇIKARILDI (ölenlerin fotoğraflarıyla)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL- FİKİRTEPE'DE ÖLENLERİN CENAZESİ EVDEN ÇIKARILDI (ölenlerin fotoğraflarıyla)
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL- FİKİRTEPE'DE ÖLENLERİN CENAZESİ EVDEN ÇIKARILDI
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:29 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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