Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- FİKİRTEPE'DE YANGIN ÇIKAN BİNA VE ÇEVRESİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

İSTANBUL- FİKİRTEPE'DE YANGIN ÇIKAN BİNA VE ÇEVRESİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

1 saat önce

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul DHA - KADIKÖY Fikirtepe'de 2 kişinin öldüğü yangının çıktığı bina ve çevresindeki durum havadan görüntülendi.

İSTANBUL- FİKİRTEPE'DE YANGIN ÇIKAN BİNA VE ÇEVRESİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ, System.String[]

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul DHA  - KADIKÖY Fikirtepe'de 2 kişinin öldüğü yangının çıktığı bina ve çevresindeki durum havadan görüntülendi. Fikirtepe Mahallesi Özbey Caddesi'nde bulunan kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında kişi hayatını kaybetti. Yanan bina ve çevresindeki durum havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü:
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-Havadan görüntüyle yanan bina
-Çevresindeki durum


 


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:51 Kaynak: DHA
İstanbul, Fikirtepe, Güncel
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