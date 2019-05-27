İSTANBUL- FİKİRTEPE'DE YANGIN ÇIKAN BİNA VE ÇEVRESİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
1 saat önce
Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul DHA - KADIKÖY Fikirtepe'de 2 kişinin öldüğü yangının çıktığı bina ve çevresindeki durum havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:51 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul DHA - KADIKÖY Fikirtepe'de 2 kişinin öldüğü yangının çıktığı bina ve çevresindeki durum havadan görüntülendi. Fikirtepe Mahallesi Özbey Caddesi'nde bulunan kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında kişi hayatını kaybetti. Yanan bina ve çevresindeki durum havadan görüntülendi.
Görüntü dökümü:
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-Havadan görüntüyle yanan bina
-Çevresindeki durum
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