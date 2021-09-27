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İSTANBUL FİLARMONİ DERNEĞİ BAŞKANI HAKKINDA "CİNSEL TACİZ" İDDİASI - Son Dakika

İSTANBUL FİLARMONİ DERNEĞİ BAŞKANI HAKKINDA "CİNSEL TACİZ" İDDİASI

27.09.2021 13:55
İSTANBUL FİLARMONİ DERNEĞİ BAŞKANI HAKKINDA

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAİSTANBUL Filarmoni Derneği'nde asistan olarak çalışırken iş akdi fesh edilen Dilacan Ö., dernek başkanı Atilla T. tarafından cinsel saldırı ve tacize uğradığını iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

İSTANBUL Filarmoni Derneği'nde asistan olarak çalışırken iş akdi fesh edilen Dilacan Ö., dernek başkanı Atilla T. tarafından cinsel saldırı ve tacize uğradığını iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.

Dilacan Ö. tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, İstanbul Filarmoni Derneği'nde dernek asistanı olarak çalışırken 6 Eylül 2021'de iş akdinin Atilla T. tarafından mesaj yolu ile tek taraflı olarak haksız şekilde feshedildiğini belirtti. Dernek bünyesinde çalıştığı süre boyunca Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Atilla T.'nin fiziksel ve sözlü fiillerde bulunduğunu öne süren Dilacan Ö. dilekçede, "Şüpheli, adeta bir profesyonel gibi yalnızca başka kişilerin etrafta olmadığı, herhangi bir güvenlik kamerası tarafından görüntülenemeyen yerlerde bu fiilleri işlemeye gayret etmişse de başta şüphelinin sözleri ve tutumları olmak üzere tanık beyanları ve sair deliller ile gerek fiillerin varlığı, gerekse şüphelinin bu fiilleri işlemekteki saiki sabittir" ifadelerini kullandı.

"BİRDEN ÇOK CİNSEL SALDIRI İDDİASI"

Atilla T.'nin kendisine karşı iş ilişkisini aşan bir tutum sergilediğini, işe ilişkin konuları görüşmek için sürekli çeşitli bahaneler ileri sürerek farklı tarihlerde ofis dışında, bar ve restoranlarda görüşmek istediğini belirtten Dilacan Ö, 26 Ağustos 2021'de Cihangir'deki bir içkili mekanda Atilla T.'nin koluna dokunmaya başladığını, daha sonra Cihangir'de bulunan bir kafenin asansöründe kimsenin görmeyeceği bir şekilde kendisine uygunsuz şekilde dokunduğunu ileri sürdü. Dilacan Ö. iş ilişkisinden kaynaklı ve üstü olmasına dayanan güven ilişkisinin suistimal edildiğini belirterek, Atilla T.'nin gençliğinden ve tecrübesiz oluşundan faydalanarak, işini kaybetmemek için ona karşı gelmeyeceğini düşünerek birden çok cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

"ÖZEL HAYAT ŞARTLARI DAYATILDI"

Dilekçede, 2 Eylül 2021 günüde içkili bir mekanda gerçekleşen bir görüşmede Atilla T.'nin alkol alması için ısrar ettiğini ve dernek tarafından çıkarılacak dergide "editör" pozisyonunda çalışmayı teklif ettiği anlatılarak, "Kendimi ona tamamen teslim etmem, özel hayatımdaki gelişmeleri onun iznine bağlamam, adet döngümü ona bildirmem" şartlarının kendisine dayatıldığını öne sürdü. Dilacan Ö. özel hayatıyla ilgili bu koşullara gerek olmadığını söyleyince de Atilla T.'nin kendisinden tam teslimiyet istediğini belirterek şartları kabul etmemesi halinde sponsorun tanıdığı olan bir kişiyi işe alacağını, kendisinin de ancak onun altında çalışabileceğini söyleyerek tehdit ettiğini kaydetti. Şartları kabul etmeyince mesaj yoluyla işten çıkarıldığını ifade eden Dilacan Ö. dilekçesinde, "Kariyerimin başında, henüz ilk işimde, hem yöneticim olduğu hem de önceden bildiğim için güven duyduğum bir kişi tarafından yapılan bu hareketler benim için oldukça üzücüdür. Daha önce pek çok kişiye karşı benzer şeyler yaptığını bu olay sonrasında öğrendiğim Atilla T.'nin başka bir genç kadına karşı herhangi bir cinsel suç işlememesi için talep ve temennim kendisinin cezalandırılmasıdır" ifadelerini kullandı. Dilekçede, Atilla T'nin "Cinsel saldırı" ve "Cinsel taciz" suçlarından cezalandırılması talep edildi.


İstanbul, Saldırı, Eylül, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL FİLARMONİ DERNEĞİ BAŞKANI HAKKINDA 'CİNSEL TACİZ' İDDİASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL FİLARMONİ DERNEĞİ BAŞKANI HAKKINDA "CİNSEL TACİZ" İDDİASI - Son Dakika
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