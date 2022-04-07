İstanbul Filarmoni Oda Orkestrası konser verdi - Son Dakika

Orkestra şefi, piyanist ve besteci Turan Manafzade yönetimindeki İstanbul Filarmoni Oda Orkestrası, "Sezon Açılış Konseri"nde müzikseverlerle buluştu.

Beyoğlu Grand Pera Emek Sahnesindeki konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Azerbaycan Devlet Sanatçısı Manafzade, İstanbul Filarmoni Derneği bünyesinde yeni kurulan orkestranın fikir öncüsü olduğu için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Şef Manafzade, orkestra şefliği eğitimi ve deneyiminin ardından gençlerle böyle bir projede yer almayı uzun zamandan beri arzuladığını dile getirdi.

Orkestranın sezon içinde 4 konser daha vereceğini aktaran Manafzade, orkestrada farklı ülkelerden genç sanatçıların da yer aldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben kendim Azerbaycanlıyım. Azerbaycan'da doğdum. 9 yaşında İstanbul'a geldim ve o zamandan bu yana İstanbul'dayım. Türkiye'de ve İstanbul'da 22 senedir çok sayıda kültürel ve sanatsal faaliyetin içinde olduk. Bu orkestramızda da farklı kültürlerden, ülkelerden gençler var. Mesela üç Türkmenistan, bir İran, bir Ukrayna kökenli var. Ben de Azerbaycan kökenliyim. Çok kültürlü orkestra olması dolayısıyla da ben ayrıca çok mutluyum."

Sezonun ilk konserinin ardından çeşitli projelerle çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Manafzade, "Tüm sanatseverlerin, orkestramıza ve tüm konserlerimize desteklerini bekliyoruz." dedi.

Turan Manafzade, konserde Benjamin Britten, Yerkesh Shakeyev, Kara Karayev, Georgi Ziatev Cherkin, Abuzar Manafzade, Astor Piazzola ile kendisinin bir eserinin de konser programında yer aldığını aktardı.

Yaklaşık bir saat süren konserde "Simple Symphony", "Yağmur", "Minyatür", "Ninni", "Ayşe", "Dastan", "Sevdana", "Libertango" ve "Hocalı'ya" adlı eserler müzikseverlerin beğenisine sunuldu.