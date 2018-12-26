Son Dakika Haberleri: İstanbul- Filistinli Adam Bıçaklanarak Öldürüldü

İstanbul- Filistinli Adam Bıçaklanarak Öldürüldü

1 saat önce

Esenyurt'ta Filistinli bir erkek, kaldığı sitede bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

İstanbul- Filistinli Adam Bıçaklanarak Öldürüldü, System.String[]
Esenyurt'ta Filistinli bir erkek, kaldığı sitede bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay dün akşam 17.00 sıralarında Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Filistin uyruklu Samer Mohdadnan arkadaşıyla birlikte yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet, temizlik görevlisinin eve gelmesiyle ortaya çıktı. Üç günde bir eve temizlik için gelen görevli, içeri girdiğinde Samer Mohdadnan kanlar içinde yerde yattığını gördü. ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayın yeni olmadığını ve Filistinli Samer Mohdadnan'ın boğazından ve karnından bıçaklandığını belirledi. Polis ekipleri cinayeti işleyen kişinin Filistinli adamın ev arkadaşı olduğu üzerinde dururken yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Görüntü döküm

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--Cinayetin yaşandığı sitenin içinden ve dışından görüntüler

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:10 Kaynak: DHA

Esenyurt, İstanbul, 3. Sayfa
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