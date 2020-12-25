"İstanbul Film Festivali"nin çevrim içi gösterim programı, 1 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "İstanbul Film Festivali"nin yılın ilk üç ayına yayılacak çevrim içi gösterim programı, 1 Ocak 2021'de başlayacak.

Birbirinden önemli yapımlar, festivalin çevrim içi platformu "filmonline.iksv.org" adresinde sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Film Festivali Çevrimiçi Gösterim Programı kapsamında 2020'nin ilk üç ayı boyunca her hafta sonu üç farklı film gösterime girecek. İlk gösterimler yeni yılın ilk gününde saat 21.00'de başlayacak.

Bu yıl birçok yeniliğe imza atan festival, yeni tip koronavirüs nedeniyle planlanan tarihte düzenlenememişti. İKSV tarafından kurulan gösterim platformuyla online ortama taşınan festival, yıl boyunca çevrim içi ve fiziki olarak gerçekleştirdiği toplam 176 film gösterimiyle Türkiye'nin dört bir yanından 190 binin üzerinde izleyiciye ulaştı.

Festival, 2021'de de izleyicilerden uzak kalmamak adına "filmonline.iksv.org" adresinde yıl boyunca çevrim içi gösterimlerine devam edecek.

Yılın ilk haftasının ilk filmi François Ozon'un son filmi "85 Yazı" olacak.

2 Ocak'ta Berlin Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" ödülünü kazanan "Bad Tales", 3 Ocak'ta da "Fotoğrafı Göster: Jim Marshall'ın Hikayesi" adlı belgesel gösterime girecek.