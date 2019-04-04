Son Dakika Haberleri: İstanbul Film Festivali'nin Galası Yapıldı

İstanbul Film Festivali'nin Galası Yapıldı

1 saat önce

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 5-16 Nisan 2019'da gerçekleştirilecek 38. İstanbul Film Festivali'nin galası ve Sinema Ödülleri töreni yapıldı.

İstanbul Film Festivali'nin Galası Yapıldı, System.String[]
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 5-16 Nisan 2019'da gerçekleştirilecek 38. İstanbul Film Festivali'nin galası ve Sinema Ödülleri töreni yapıldı.

Uniq İstanbul'da gerçekleşen galaya, usta oyuncular Selda Alkor, Kadir İnanır, Serdar Gökhan ve Göksel Arsoy gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda sanatçı katıldı.

İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, törende yaptığı konuşmada, festivale destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, "38 yıldır devam ediyoruz. Bunun sebebi de lale kartla, biletle ya da biletsiz bize destek veren siz sevgili seyircilerimizsiniz. Bizi sahiplenmeye devam edin. Çünkü bu festival sizin." dedi.

İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Ödülleri kapsamında, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" usta yönetmen Şerif Gören'e takdim edildi.

"Sinema Onur Ödülleri"nin oyuncu ve yapımcı Göksel Arsoy ile oyuncu Selda Alkor'a verildiği festivalde, "Sinema Emek Ödülü"nü ise akademisyen Jak Şalom aldı.

38. İstanbul Film Festivali, yönetmenliğini Alexis Michalik'in üstlendiği Edmond filminin gösterimiyle başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:42 Kaynak: AA

Film Festivali, İstanbul, Güncel
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