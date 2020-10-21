İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma ve Ulusal Belgesel Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma ve Ulusal Belgesel Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu

21.10.2020 12:09
İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma ve Ulusal Belgesel Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali'nin Uluslararası Yarışma ve Ulusal Belgesel Yarışması ödülleri sahiplerini buldu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali'nin Uluslararası Yarışma ve Ulusal Belgesel Yarışması ödülleri sahiplerini buldu.

Salon İKSV'de gerçekleşen ödül töreninde Uluslararası Yarışma'da en iyi filme verilen "Altın Lale" ödülünün yanı sıra "Jüri Özel Ödülü", "Mansiyon", "Halk Ödülü" ve "Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülleri", Ulusal Belgesel Yarışması'nda ise "En İyi Belgesel" ödülü ile "Mansiyon" takdim edildi.

Başkanlığını yönetmen Tayfun Pirselimoğlu'nun üstlendiği Uluslararası Yarışma jürisinde yönetmen Burak Çevik, oyuncu Hazar Ergüçlü, sinema tarihçisi ve programcı Jasmin Basic ile dağıtımcı Anthony Bobeau yer aldı.

Bu yıl 12 filmin mücadele ettiği uluslararası yarışmada "Altın Lale" ödülünü Valentyn Vasyanovych'in yönettiği "Atlantis" kazandı. Büyük ödül Altın Lale'yi kazanan yönetmen 10 bin avro, filmin Türkiye'deki dağıtımını üstlenen firma 50 bin lira ile ödüllendirildi.

Uluslararası Yarışma'da 5 bin avro değerindeki "Jüri Özel Ödülü" ise Alex Piperno'nun yönettiği "Denizaltısı da Olsun İsteyen Cam Temizleyici"nin olurken Camila Morrone "Mickey ve Ayı" filmindeki başarılı oyunculuğu nedeniyle "Mansiyon", Mahnaz Mohammadi'nin yönettiği "Oğul-Ana", ilk kez çevrim içi verilen ve izleyici oylarıyla belirlenen Halk Ödülü'nü aldı.

Ulusal Belgesel Yarışması

İstanbul Film Festivali'nin belgesel sinemayı ve sinemacıları desteklemek amacıyla başlattığı Ulusal Belgesel Yarışması'nda yarışan 11 filmi, yönetmen Ruken Tekeş, yapımcı yönetmen Yasin Ali Türkeri ve yönetmen sanatçı Ezgi Kılınçaslan'dan oluşan jüri değerlendirdi.

İKSV tarafından 10 bin lira para ödülü ile desteklenen "En İyi Belgesel Ödülü" Deniz Tortum'un yönettiği "Maddenin Halleri"ne, "Mansiyon" ise Serdar Kökçeoğlu'nun yönettiği "Mimaroğlu" ile Zeynep Dadak'ın yönettiği "Ah Gözel İstanbul" filmlerine verildi.

FIPRESCI Ödülü

FIPRESCI ödülüne de Finlandiya'dan Marta Balaga, Ukrayna'dan Natalia Moussienko ve Türkiye'den Fırat Ataç'ın değerlendirmeleri sonucunda, Uluslararası Yarışma'da mücadele eden, Valentyn Vasyanovych'in yönettiği "Atlantis" filmi layık görüldü.

Törende, Axolotl'un verdiği senaryo armağanları da açıklandı. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma En İyi Senaryo Ödülü'nü para ödülüyle destekleyen Axolotl, "Kurmaca", "Tür", "İlk Senaryo" ve "Ulus Baker Çizgi Dışı Senaryo Armağanı" olmak üzere 4 ayrı kategoride senaryo ödülü verdi.

Festivalin Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri temmuz ayında verilmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma ve Ulusal Belgesel Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

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