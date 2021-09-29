İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NDE YANGIN - Son Dakika

Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü korkuttu! Sırrı ise çok başka

Ankara'da farkındalık için yapılan çekimin sonu hüsranla sonuçlandı

İstanbul DHA - ÜMRANİYE'de inşaat halindeki İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yapımı süren İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde bulunan bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saat 14.00 sıralarında çıkan yangına müdahale etmek için itfaiye ekibi sevk edildi.

İnşaat malzemelerinin yanması nedeniyle yükselen dumandan bazı işçiler etkilendi. İşçilere ambulansta müdahale edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.