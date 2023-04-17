Siparişi teslim etmek için adrese gelen kuryeye pompalı tüfekli saldırı! Olayın arkasından eski bir husumet çıktı

Rakam yükseldi ama yine Türk-İş'in beklentisinin altında

Özge Borak'tan çok konuşulacak evlilik itiraf: Ayıp olmasın diye vazgeçmedim

Dün akşam saatlerinde Çayırova ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi, 222'nci Sokak üzerinde meydana gelen olayda, restoranda kurye olarak çalışan Ö.S., bir müşterinin istediği siparişleri verilen adrese götürdü. Ö.S., burada kendisini bekleyen 4 kişiden birinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI

Açılan ateş sonrası kalçasından yaralanan motokurye Ö.S. kanlar içerisinde yere yığıldı. 4 şüpheli ise olay yerinden koşarak kaçtı. Yaralı kurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.S.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRGAN HUSUMETLİSİ ÇIKTI

Hastanede normal serviste tedavisi süren Ö.S., polise verdiği ifadede kendisini vuran kişinin daha önceden 'kız meselesi' yüzünden husumetli olduğu A.Ö. olduğunu söyledi. Polis, kuryenin ifadesi doğrultusunda A.Ö. ve beraberindeki diğer 3 kişinin bulunması için çalışma başlattı. A.Ö.'nün daha önceden de çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde aldığı siparişi teslim etmek üzere motorunu durdurarak inen kurye, kendisini bekleyen 4 kişiden birinin pompalı tüfekle saldırısına uğruyor. Görüntülerde şüphelilerin olay yerinden kaçması da yer aldı.