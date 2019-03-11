Son Dakika Haberleri: İstanbul, finans merkezleri listesinde 9 sıra yükseldi

İstanbul, finans merkezleri listesinde 9 sıra yükseldi

19 dakika önce

İstanbul, küresel finans merkezleri sıralamasında 9 basamak birden yükselerek 68'den 59'unculuğa geldi.

İstanbul, finans merkezleri listesinde 9 sıra yükseldi, System.String[]
İstanbul, küresel finans merkezleri sıralamasında 9 basamak birden yükselerek 68'den 59'unculuğa geldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:50 

Ekonomi
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