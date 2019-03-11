İstanbul, finans merkezleri listesinde 9 sıra yükseldi
19 dakika önce
İstanbul, küresel finans merkezleri sıralamasında 9 basamak birden yükselerek 68'den 59'unculuğa geldi.
İstanbul
, küresel finans merkezleri sıralamasında 9 basamak birden yükselerek 68'den 59'unculuğa geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:50
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