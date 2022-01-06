İstanbul Fintech Week 17 Ocak'ta başlıyor - Son Dakika

Finansal teknoloji geliştiren tüm kurumları ve girişimleri bir araya getiren Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği (FİNTR), tüm ekosistemi 17-20 Ocak tarihlerinde İstanbul Fintech Week'te buluşturuyor. Online olarak gerçekleşecek zirve dört gün süren 25'in üzerinde oturuma ev sahipliği yapacak. Sektörün öncü şirketlerinden üst düzey yöneticilerin katılacağı İstanbul Fintech Week'te finansta dijital dönüşüm, servis olarak bankacılık, Insurtech, blockchain teknolojileri ve yapay zeka konuları konuşulacak.

Finans sektöründeki dijital dönüşüm ve inovasyon süreçlerine odaklı çalışmalar yürüten Finansal Teknoloji ve İnovasyon Derneği ana partnerliğinde düzenlenecek olan İstanbul Fintech Week duyuruldu. 17-20 Ocak tarihlerinde online olarak gerçekleşecek zirveye global ve ulusal markalardan yöneticiler konuşmacı olarak katılım sağlayacak.

2019 yılından bu yana düzenlenen ve bu sene üçüncüsü düzenlenecek olan İstanbul Fintech Week'in bu seneki konuşmacıları zirvenin web sayfasından açıklanmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda Crypto.com Operasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mariana Gospodinova, Women's World Banking Strateji Yöneticisi Nithya Sharma, ConsenSys Asya Genel Müdürü Charles d'Haussy gibi konuşmacılara ev sahipliği yapan etkinlikte bu yıl Türkiye'deki liderler öne çıkıyor.

EKOSİSTEMİ İSTANBUL FİNTECH WEEK'TE BULUŞTURACAĞIZ

İstanbul Fintech Week kapsamında konuşan FINTR Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Zübeyiroğlu, "Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz İstanbul Fintech Week zirvesinde 2500'ün üzerinde katılımcıya ulaştık. Zirveyi Türkiye'deki finans ekosistemini güçlendirmek, girişimlerin başarısını ve yaygınlığını artırmak amacıyla kurmuş olduğumuz Finansal Teknoloji ve İnovasyon Derneği olarak destekliyoruz. İstanbul Fintech Week finans sektörünün öncü profesyonelleri tarafından binlerce katılımcıya ulaşması bizim için büyük önem taşıyor. Her yıl zirvenin artan bir etkiyle finans sektörüne değer kattığını görüyoruz. Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen etkinlikte dünyanın birçok farklı ülkesindeki önemli şirketlerinden konuşmacı olarak katılan fintech uzmanlarını ağırlama imkanı buluyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında finans sektöründeki teknolojik uygulamaların yaygınlaşması için İstanbul Fintech Week zirvesini her geçen yıl büyüterek sürdürmeye devam edeceğiz. Finansal teknolojilere ilgili, bu alanda çalışan profesyonelleri ve geleceğin finansal teknoloji üreticisi olacak genç arkadaşlarımızı İstanbul Fintech Week'e bekliyoruz" dedi.

FİNANSAL TEKNOLOJİLERİN BİRÇOK ALANINDA SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞECEK

Zirvenin katılımcıları finansal teknolojiler alanında konuşacak yöneticilerin bilgi ve deneyimlerinden yararlanacak. Dört gün sürecek olan İstanbul Fintech Week'e kayıt ve detaylı bilgiye zirvenin web sayfasından ulaşılabilecek.

Online olarak gerçekleşecek zirvenin sponsorları arasında Walther Kranz da yer alıyor.