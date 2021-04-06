İstanbul Fırıncılar Odası başkanından pide fiyatı açıklaması - Son Dakika

İSTANBUL'da Ramazan ayında pide fiyatları 365 gram sade pide için 4 lira, 365 gramlık yumurtalı ve susamlı pide için 5 lira olarak belirlendi. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin pide fiyatları için, "2020 yılında pide fiyatlarına hiçbir şekilde zam gelmemişti. Tabi 2021 yılında küçük bir fiyat ayarlaması yapılmış oldu. Vatandaşlarımızı da düşünerek bu fiyat ayarlamasını çok yüksek seviyede tutmadığımıza inanıyoruz" dedi.

İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonunda bu yıl için Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak. Geçen yıl 350 gram sade pide 3 liraya, 350 gram yumurtalı susamlı pide ise 3 buçuk liraya satılmıştı.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, yeni fiyatlarla ilgili yaptığı değerlendirmede "2021 yılı için 365 gram pidemiz 4 lira, susamlı ve yumurtalı pidemiz 5 lira olarak belirlendi. Vatandaşlarımıza, fırıncılarımıza hayırlı olsun. Aslında fiyatların çok yükseldiğini düşünmüyoruz, 2019 yılında çıkardığımız pide fiyatlarını 2020 yılında da uyguladık. 2020 yılında pide fiyatlarına hiçbir şekilde zam gelmemişti. Tabi 2021 yılında küçük bir fiyat ayarlaması yapılmış oldu. Vatandaşlarımızı da düşünerek bu fiyat ayarlamasını çok yüksek seviyede tutmadığımıza inanıyoruz. Makul olduğunu düşünüyoruz. İki tane ekmek fiyatı bir tane pide fiyatı olmuş oldu yaklaşık olarak. Pandemi süresince biz de elimizden geldiği kadar fiyatlarımızı artırmama veya makul bir seviyede tutma gayreti içerisindeyiz. Bizim için tabi ki sürüm de önemli. Sürüm de yapabiliyor olmamız lazım." dedi.- İstanbul