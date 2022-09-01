Bayrampaşa'da eski fırıncılar odası başkanına silahlı saldırı

İstanbul Fırıncılar Odası'nın eski başkanı Fahri Özer, Bayrampaşa'da otomobilden açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, sahte plakalı bir otomobilin camından çıkan şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımda yürüyen İstanbul Fırıncılar Odası'nın eski başkanı Fahri Özer'e ateş açtı. Mermilerden biri Özer'in bacağına isabet etti. Şüpheli şahıs ve beraberindekiler geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı. Açılan ateş sonucu yaralanan Özer ise sekerek uzaklaşmaya çalıştı. Silah seslerinin duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Özer, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşananları anlatan Fikret Ilgaz, "7 - 8 el silah sesi duyduk, hemen dışarı çıktık. Yaralanan abi de benim hastamdı. Orada yaralandı, biz müdahale ettik. Ambulansta hemen geldi. Olay bu şekilde yaşandı. Ne olduğunu anlamadık ilk başta. Araba ile gelip 7-8 el ateş ettiler. Sonrasında da kaçıp gittiler, yüzlerini görmedik. Yaralının durumu iyiydi. Ama herkes panik oldu. Ufak bir sıyrıktı, ayağına isabet etti. Şu an durumu iyi. Ben aramıştım, konuştum kendisi ile iyi durumu" dedi. Olay yerinde incelemeleri yapan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL