Son Dakika Haberleri: İSTANBUL-FOTO) Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti
Son Dakika Genel İSTANBUL-FOTO) Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti

İSTANBUL-FOTO) Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti

7 saat önce

FOTO) Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul ettiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

İSTANBUL-FOTO) Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Vahdettin Köşkü'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i taşıyan araçlar Vahdettin Köşkü'ne giriş yaptı.

İSTANBUL-FOTO) Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti

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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:06 Kaynak: İHA
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