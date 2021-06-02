(İSTANBUL - foto eklendi) Eyüpsultan'da kafeteryaya silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

(İSTANBUL - foto eklendi) Eyüpsultan'da kafeteryaya silahlı saldırı kamerada

Kafeye cam takan usta başından vurularak hayatını kaybetti

Yaşanan saldırı anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da tadilat aşamasındaki kafeye kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda kafeye cam takan usta başına kurşun isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybederken, iki kafe çalışanı ise yaralandı. Yaşanan o dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Sayayolu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde tadilat aşamasındaki kafe, yolun karşı tarafındaki bir araç içerisinden uzun namlulu silahlarla kurşun yağmuruna tutuldu. Araçla hareket halinde kurşun yağdıran şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Kafeye cam takan usta, başından vurularak hayatını kaybetti

Silahlı saldırı sırasında kafenin dış cephesinin camını takan Talat Kaya, başından vurulurken, kafe çalışanı Ahmet A. ile Ahmet Taha A. vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Olduğu yere düşen bir kafe çalışanı park halindeki aracın arkasına saklanarak saldırıdan kurtulmaya çalıştı. Şüpheliler kaçarak kayıplara karışırken, yaralıların yardımına çevrede bulunan vatandaşlar yetişti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis şüphelileri arıyor

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak, şüpheliler üzerine çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede güvenlik kamerası incelemesi yapan ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırı anı kamerada

Eyüpsultan'da bir kafeye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir aracın yolun karşısında beklediği sırada bir anda harekete geçerek kurşun yağdırmaya başladığı ve yaralıların yere düşüp araçların arasına saklanıp kurtulmaya çalıştığı, kurşunların araçlara isabet ettiği ve çevredeki vatandaşların yaralıların yardımına koştuğu görülüyor