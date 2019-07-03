Istanbul Fringe festival biletleri satışta!

Tiyatro, dans ve performans disiplinlerindeki gösterimlerin biletlerine tiyatrolar.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.

Uluslararası Fringe Topluluğu'nun bir parçası olan Istanbul Fringe Festival'in ilk senesinde İtalya, Macaristan, Yunanistan, Belçika, Tayvan, Fransa, Polonya, ABD, İsviçre, Hong Kong, İran ve Türkiye'den ekipler yer alıyor. Programda tiyatro, dans ve performans gösterilerinin yanı sıra yerli ve yabancı ekiplerin vereceği workshop'lar ve partiler de bulunuyor.

Şehrin iki yakasına yayılacak ve 5 gün sürecek festivalin destekçi mekanları ise şöyle sıralanıyor: Akbank Sanat, Anahit Sahne, Beykoz Kundura, Kadıköy Boa Sahne, Caddebostan Kültür Merkezi, Craft Tiyatro, Çıplak Ayaklar Stüdyosu, DasDas, Feriye, Gösteri Evi, Iparho, İstanbul Drama Sanat Akademisi, Kumbaracı50, Mecra, MSGSÜ Çağdaş Dans Anasanat Dalı, Moda Sahnesi, NoAct Sahne, Sakıp Sabancı Müzesi ve Tuhafier.

FRİNGE FESTİVAL NEDİR?

"Alternatif", "keşfedilmemiş", "sınır" anlamına gelen Fringe'in hikayesi, 1947 yılında Uluslararası Edinburg Festivali'ne misafir olarak katılan ve gösterilerini "bir kenarda" sergileyen 8 ekip ile başladı. Bu oluşum, çağdaş gösteri sanatları alanındaki en prestijli festivallerden biri olarak görülen Edinburg Fringe'e dönüştü. Bugün Fringe Festivalleri, her yıl dünyanın farklı şehirlerinde 170 bin sanatçıyı, 250 farklı mekanda ve 60 bin etkinlikte, yaklaşık 19 milyon kişiyle buluşturuyor. Her şehirde farklı ölçek ve formlarda düzenlenen Fringe Festivalleri alternatif ve yenilikçi işler üreten genç sanatçılara işlerini uluslararası platformda sergileme imkanı sunuyor.

İstanbul Fringe Festival, tüm dünyada olduğu gibi çeşitliliği ve özgünlüğü İstanbul'un kent dinamiği ve çok kültürlü doğasıyla buluşturmak üzere yola çıkıyor. Çoğulcu ve disiplinlerarası bir temele dayanan Fringe, yeni ve dinamik olanı kültür ve sanat yoluyla arayan katılımcılarını, çoğulcu ve yenilikçi bir atmosfere davet ediyor.