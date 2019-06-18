Son Dakika Haberleri: Istanbul Fringe Festival'in Programı Belli Oldu!
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Istanbul Fringe Festival'in Programı Belli Oldu!

39 dakika önce

Fringe, 18 – 22 Eylül tarihleri arasında Türkiye'den ve dünyadan 20 ekibin tiyatro, dans ve performans disiplinlerinde üretilen alternatif işlerini ilk kez İstanbul'da, 12 farklı sanat alanında ağırlayacak.

Istanbul Fringe Festival'in Programı Belli Oldu!, System.String[]

Çeşitliliği ve özgünlüğü kentin dinamiği ve çok kültürlü doğasıyla buluşturmak üzere yola çıkan Istanbul Fringe Festival dünyadaki diğer örneklere de paralel olarak disiplinlerarası bir programla ilk yılında Türkiye'den ve dünyadan 20 ekibi bir araya getiriyor.

Uluslararası Fringe Topluluğu'nun bir parçası olan Istanbul Fringe Festival'in ilk senesinde İtalya, Macaristan, Yunanistan, Belçika, Tayvan, Fransa, Polonya, ABD, İsviçre, Hong Kong, İran ve Türkiye'den ekipler yer alıyor. Programda tiyatro, dans ve performans gösterilerinin yanı sıra yerli ve yabancı ekiplerin vereceği workshop'lar ve partiler de bulunuyor.

Yeni ve dinamik olanı kültür ve sanat yoluyla arayan katılımcılarını, yaratıcı bir atmosfere çağıran Istanbul Fringe Festival'in biletleri 25 Haziran'dan itibaren tiyatrolar.com.tr'de satışa sunulacak.

İstanbul'un Sanat Mekanları Istanbul Fringe Festival'e Destek Veriyor

Şehrin iki yakasına yayılacak ve 5 gün sürecek festivalin destekçi mekanları ise şöyle sıralanıyor: Akbank Sanat, Anahit Sahne, Beykoz Kundura, Boa Sahne, Caddebostan Kültür Merkezi, Craft Tiyatro, DasDas, Feriye, Iparho,Kumbaracı 50, Mecra, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti Kampüsü, Moda Sahnesi, NoAct Sahne, Sakıp Sabancı Müzesi ve Tuhafier.

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:47 Kaynak: Bültenler
Türkiye, İstanbul, Güncel
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