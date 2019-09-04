Istanbul Fringe Festival Workshop programı açıklandı!
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Dünyanın birçok şehrinde senede bir kez gerçekleştirilen Fringe Festival, 18-22 Eylül tarihlerinde ilk kez İstanbul'a geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:46 Kaynak: Bültenler
İstanbul Fringe Festival sahne sanatları disiplinlerinde alternatif işler üreten yerli ve yabancı toplam 20 ekibin gösterilerini İstanbul'un muhtelif sahne ve mekanlarında seyirciyle buluşturacak.
Istanbul Fringe Festival tiyatro, dans, performans disiplinlerinde workshop/ atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapacak. Festival ilk yılında programına aldığı 6 workshop/ atölye çalışmasıyla katılımcılarına özgün bir deneyim ve yaratım ortamı sunmayı hedefliyor.
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