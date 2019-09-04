Istanbul Fringe Festival Workshop programı açıklandı!

İstanbul Fringe Festival sahne sanatları disiplinlerinde alternatif işler üreten yerli ve yabancı toplam 20 ekibin gösterilerini İstanbul'un muhtelif sahne ve mekanlarında seyirciyle buluşturacak.

Istanbul Fringe Festival tiyatro, dans, performans disiplinlerinde workshop/ atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapacak. Festival ilk yılında programına aldığı 6 workshop/ atölye çalışmasıyla katılımcılarına özgün bir deneyim ve yaratım ortamı sunmayı hedefliyor.