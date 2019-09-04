Son Dakika Haberleri: Istanbul Fringe Festival Workshop programı açıklandı!
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Istanbul Fringe Festival Workshop programı açıklandı!

1 saat önce

Dünyanın birçok şehrinde senede bir kez gerçekleştirilen Fringe Festival, 18-22 Eylül tarihlerinde ilk kez İstanbul'a geliyor.

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İstanbul Fringe Festival sahne sanatları disiplinlerinde alternatif işler üreten yerli ve yabancı toplam 20 ekibin gösterilerini İstanbul'un muhtelif sahne ve mekanlarında seyirciyle buluşturacak.

Istanbul Fringe Festival tiyatro, dans, performans disiplinlerinde workshop/ atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapacak. Festival ilk yılında programına aldığı 6 workshop/ atölye çalışmasıyla katılımcılarına özgün bir deneyim ve yaratım ortamı sunmayı hedefliyor.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:46 Kaynak: Bültenler
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