İSTANBUL FSM'DE 4 ŞERİT KAPATILDI, TRAFİK OLUŞTU
37 dakika önce
FSM'DE 4 ŞERİT KAPATILDI, TRAFİK OLUŞTU(15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafik)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:10 Kaynak: DHA
FSM'DE 4 ŞERİT KAPATILDI, TRAFİK OLUŞTU(15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafik)
(Tür: İstanbul
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