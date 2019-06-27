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İSTANBUL FSM'DE 4 ŞERİT KAPATILDI, TRAFİK OLUŞTU

37 dakika önce

FSM'DE 4 ŞERİT KAPATILDI, TRAFİK OLUŞTU(15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafik)(Tür: İstanbul)

FSM'DE 4 ŞERİT KAPATILDI, TRAFİK OLUŞTU(15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafik)
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL FSM'DE 4 ŞERİT KAPATILDI, TRAFİK OLUŞTU
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:10 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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