İSTANBUL- FSM'DE PAZARTESİ TRAFİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
1 saat önce
FSM'DE PAZARTESİ TRAFİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (1 Canlı yayın kaydı)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:26 Kaynak: DHA
İSTANBUL- FSM'DE PAZARTESİ TRAFİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (1 Canlı yayın kaydı)
(Tür: İstanbul
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