İSTANBUL- FSM'DE PAZARTESİ TRAFİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
1 saat önce
FSM'DE PAZARTESİ TRAFİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (3 Aktüel görüntüler Saat 10.00)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:58 Kaynak: DHA
İSTANBUL- FSM'DE PAZARTESİ TRAFİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (3 Aktüel
görüntüler Saat 10.00)
(Tür: İstanbul
)
İstanbullular bu sabah metrobüse akın etti! Durakta insan seli
Ünlü doktora soruşturma: 12 kızı denek olarak kullandı!
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından çok konuşulacak çıkış: Aklıma korkunç şeyler geliyor
'Ergenekon' davasında karar açıklanacak