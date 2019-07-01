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İSTANBUL- FSM'DE PAZARTESİ TRAFİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

1 saat önce

FSM'DE PAZARTESİ TRAFİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (3 Aktüel görüntüler Saat 10.00)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL- FSM'DE PAZARTESİ TRAFİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (3 Aktüel görüntüler Saat 10.00)
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL- FSM'DE PAZARTESİ TRAFİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:58 Kaynak: DHA
İstanbul, Aktüel, Güncel
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