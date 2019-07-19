İSTANBUL - FSM'DE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (1)
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İstanbul DHA -ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:49 Kaynak: DHA
İstanbul DHA -ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi. Köprüdeki çalışmalarda son durum bugün havadan görüntülendi. Ankara istikametindeki çalışmaların 17 günde tamamlanmasının ardından Edirne istikametindeki çalışmalar geçtiğimiz pazar gecesi başlamıştı. Çalışmalarda eski asfaltın kaldırılması tamamlandı. Asfalt kazındıktan sonra, ortaya çıkan metal kumlanarak pastan arındırılıyor, ardından iki ayrı izolasyon malzemesiyle boyanıyor.
Görüntü Dökümü:
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-FSM'deki çalışmalardaki bugün çekilen görüntüler
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