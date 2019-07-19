İSTANBUL - FSM'DE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (1)
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İstanbul DHA -ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi.
İstanbul DHA Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:13 Kaynak: DHA
-ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü (FSM)'ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı
'na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi. Köprüdeki çalışmalarda son durum bugün havadan görüntülendi. Ankara
istikametindeki çalışmaların 17 günde tamamlanmasının ardından Edirne
istikametindeki çalışmalar geçtiğimiz pazar gecesi başlamıştı. Çalışmalarda eski asfaltın kaldırılması tamamlandı. Asfalt kazındıktan sonra, ortaya çıkan metal kumlanarak pastan arındırılıyor, ardından iki ayrı izolasyon malzemesiyle boyanıyor.
Bakan Turhan: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bayramda hizmete açılacak Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Temel Karamollaoğlu: Omuzlarına çok ağır bir yük yüklendi Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame kabul edildi MSB'den "Kıbrıs Barış Harekatı" paylaşımı