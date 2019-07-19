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İSTANBUL - FSM'DE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (1)

1 saat önce

İstanbul DHA -ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi.

İSTANBUL - FSM'DE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (1), System.String[]
İstanbul DHA -ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi. Köprüdeki çalışmalarda son durum bugün havadan görüntülendi. Ankara istikametindeki çalışmaların 17 günde tamamlanmasının ardından Edirne istikametindeki çalışmalar geçtiğimiz pazar gecesi başlamıştı. Çalışmalarda eski asfaltın kaldırılması tamamlandı. Asfalt kazındıktan sonra, ortaya çıkan metal kumlanarak pastan arındırılıyor, ardından iki ayrı izolasyon malzemesiyle boyanıyor.


Mehmet Cahit Turhan, Kurban Bayramı, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:13 Kaynak: DHA
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