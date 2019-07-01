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İSTANBUL- FSM'DEKİ ÇALIŞMA TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLUYOR

13 dakika önce

FSM'DEKİ ÇALIŞMA TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLUYOR (Aktüel görüntüler)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL- FSM'DEKİ ÇALIŞMA TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLUYOR (Aktüel görüntüler)
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL- FSM'DEKİ ÇALIŞMA TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLUYOR
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:35 Kaynak: DHA
Aktüel, İstanbul, Güncel
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