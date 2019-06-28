İSTANBUL- FSM'DEKİ ÇALIŞMALAR VE ÇEVRESİNDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
1 saat önce
FSM'DEKİ ÇALIŞMALAR VE ÇEVRESİNDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (Saat 10.00)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:48 Kaynak: DHA
İSTANBUL- FSM'DEKİ ÇALIŞMALAR VE ÇEVRESİNDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (Saat 10.00)
(Tür: İstanbul
)
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