Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- FSM'DEKİ ÇALIŞMALAR VE ÇEVRESİNDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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İSTANBUL- FSM'DEKİ ÇALIŞMALAR VE ÇEVRESİNDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

1 saat önce

FSM'DEKİ ÇALIŞMALAR VE ÇEVRESİNDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (Saat 10.00)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL- FSM'DEKİ ÇALIŞMALAR VE ÇEVRESİNDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (Saat 10.00)
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL- FSM'DEKİ ÇALIŞMALAR VE ÇEVRESİNDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:48 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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