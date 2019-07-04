Son Dakika Haberleri: İSTANBUL -  FSM'DEKİ ÇALIŞMALARDA 1 HAFTANIN ARDINDAN SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL -  FSM'DEKİ ÇALIŞMALARDA 1 HAFTANIN ARDINDAN SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

1 saat önce

- Kazılan alanlara izolasyon malzemesi sürülüyor- Sürülen malzemenin güneşten ve yağmurdan etkilenmemesi için köprü üzerine hareketli çadırlar kuruldu.

İSTANBUL -  FSM'DEKİ ÇALIŞMALARDA 1 HAFTANIN ARDINDAN SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, System.String[]

- Kazılan alanlara izolasyon malzemesi sürülüyor

- Sürülen malzemenin güneşten ve yağmurdan etkilenmemesi için köprü üzerine hareketli çadırlar kuruldu. 

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Beyza GÜLER - Güven USTA/İSTANBUL - FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) asfalt yenileme çalışmalarında bir hafta doldu. 24 saat aralıksız çalışılan köprüde mevcut asfalt kazındıktan sonra, ortaya çıkan metal kumlanarak pastan arındırılıyor, ardından iki ayrı izolasyon malzemesiyle boyanıyor. Bu çalışmaların ardından köprünün üstü özel bir asfaltla kaplanacak.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile temizlenerek kazındı. Ortaya çıkan köprünün demir tabliyelerindeki zaman içinde oluşan paslanma ise kumlama yöntemiyle temizleniyor. Şu anda köprünün pastan arındırılan bölümlerine iki ayrı izolasyon malzemesi sürülüyor. İzolasyon malzemesinin sürülme aşamasında güneşten ve yağmurdan etkilenmemesi için köprü üzerine hareketli çadırlar kuruldu. Çalışmalarda işçiler 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız işlemlere devam ediliyor.
İzolasyon malzemesinin sürülmesinin ardından köprünün üstü özel bir asfalt ile kaplanacak. Köprünün güney bölümünde süren çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik yeni yapılan bölüme geçirilerek kuzey tarafta aynı çalışma tekrar edilecek. Köprünün tamamlanma ve trafiğe açılış tarihi olarak Karayolları Genel Müdürlüğü 17 Ağustos 2019 tarihini işaret etmişti.
Çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu da devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
------------
-Köprünün havadan görüntüsü
-Çalışmalardan görüntüler
-Muhabir anonsu
-Detaylar
 


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:45 Kaynak: DHA
Fatih Sultan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalandılar Türkiye, yaşamak ve çalışmak için en iyi 7. ülke seçildi Kavgalarından bıktığı iki karısını boğarak öldürdü Bedelli askerlik ve imar barışından bütçeye dev katkı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 17:05:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL -  FSM'DEKİ ÇALIŞMALARDA 1 HAFTANIN ARDINDAN SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]