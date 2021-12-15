Fuhuş baronu ve çetesi adliyeye sevk edildi. - Son Dakika

İSTANBUL'da 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alınan fuhuş baronu olarak bilinen Hakan A. ile kardeşi Niyazi A.'nın aralarında bulunduğu 9'u kadın 15 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin açtıkları 7 masaj salonunda para karşılığı fuhuş yaptırdıkları, ayrıca fuhuş için 3 ev kiraladıkları öğrenildi. Operasyon anları ise polis kamerası tarafından görüntülendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyon İstanbul'da Beykoz, Bayrampaşa, Kağıthane, Ümraniye, Sultanbeyli, Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Ataşehir, Esenyurt, Şişli, Eyüpsultan, Kartal, Gaziosmanpaşa ilçelerinde ve İzmir, Aydın, Kilis'te 35 ayrı adrese baskın yapıldı. Baskınlarda fuhuş baronu Hakan A. ve kardeşi Niyazi A.'nın da aralarında bulunduğu örgütün yönetici kadrosunda olan 9'u kadın 15 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde 11'i yabancı uyruklu toplam 33 mağdur kadının da kurtarıldığı öğrenildi. Baskın yapılan evlerde çok sayıda cep telefonu, sim kartlar ve müşterilerin isimlerinin bulunduğu ajandalar ile bir adet tabanca ve mermiler bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin kartvizit dağıtarak kendilerine müşteri buldukları tespit edildi. Şüphelilerin 7 ayrı masaj salonu işlettikleri, ayrıca fuhuş yaptırmak amacıyla 3 ev kiraladıkları belirlendi. Organize bir şekilde fuhuş yaptırtan çetenin günlük hasılatları gece masaj salonları kapandıktan sonra kuryeler aracılığı ile Hakan A. ile Niyazi A.'ya teslim ettikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Hakan A.'ya daha önce 4 kez operasyon düzenlenmişti. 2012'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 130 şüpheli ile yakalanmıştı. 'Fuhuş Baronu' olarak anılan Hakan A. 2017'de düzenlenen baskında da gözaltına alınmış, özellikle Şişli ve Kadıköy'de masaj salonu adı altında fuhuş yaptırdığı öne sürülmüştü. Hakan A.'nın lüks semtlerde 10 daire, lüks araçlar ve gayrimenkullerden oluşan mal varlığına olduğu belirlenmişti. Şüpheli Hakan A.'nın 2018 yılında işlerini yürütebilmek için bir Emniyet Müdürüne para verdiği ve kadın sağladığı iddia edilmişti.

- İstanbul