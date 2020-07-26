İSTANBUL Futbolcuların kamerasından şampiyonluk görüntüleri - Son Dakika

SPOR Futbolcuların kamerasından şampiyonluk görüntüleri
Üstü açık otobüs ile şampiyonluğun tadını çıkardılar
Süper Lig'in 2019-2020 şampiyonu Başakşehir üstü açık otobüs ile kısa bir şehir turunun ardından kendi stadına gitti
Kasımpaşa maçı sonrası otobüse binen Turuncu-Lacivertliler, büyük bir coşku ile şampiyonluğu kutlayıp, o anları cep telefonlarına kaydettiler
Çeşitli tezahüratlar yapan futbolcu, teknik heyet, sağlık ekibi; kısacası takımda görevli herkes şampiyonluğun tadını çıkarıp, ellerinde cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdiler