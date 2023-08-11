İstanbul Galata Köprüsü'nde trafik akışı değişecek - Son Dakika
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İstanbul Galata Köprüsü'nde trafik akışı değişecek

Son Güncelleme: 11.08.2023 11:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Galata Köprüsü'nde gerçekleştireceği derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 40 gün boyunca trafik akışını alternatif güzergahlarla sağlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 13 Ağustos'ta iki etaplı derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmalarına başlayacağı Galata Köprüsü'nde 40 gün boyunca trafik akışı, alternatif güzergahlarla sağlanacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 1994 yılında inşa edilen uzunluğu 490 metre, genişliği 42 metre olan ve üzerinde 3x2 şeritli yol ile tramvay hattı bulunan Galata Köprüsü'nde, derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmaları yapacak. Planlanan çalışmalarla köprüdeki yapısal ömrünü tamamlamış hasarlı genleşme derzlerinin onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Köprünün açılır kapanır çelik tabliyeleri üzerinde geçmişteki asfalt tamiratlarının da baskül sistemine (açılır-kapanır sistem) fazla ağırlık yaptığı tespit edilen köprüde, hem açılır kapanır çelik tabliyeler üzerindeki gereksiz ağırlık alınacak hem de çelik köprü tabliyesine uygun, güneşte erimeyen trinidad asfalt imalatı yapılacak.

YALITIM TABASI YENİLENECEK

Çalışmalarda, yıllar içerisinde teknik ömrünü tamamlayan deniz ve yağmur sularına karşı köprüyü koruyan mevcut yalıtım tabakası sökülüp yenilenecek. Bu çalışmalar ile Yeni Galata Köprüsü'nün teknik ve işletme ömrünün uzatılması ve olası bir depreme karşı direncinin artırılması hedefleniyor.

TRAFİK AKIŞI DEĞİŞECEK

Çalışmalar kapsamında Galata Köprüsü'nde, birinci etapta Karaköy- Eminönü istikameti, ikinci etapta ise Eminönü-Karaköy istikameti trafiğe kapatılacak, trafik akışı alternatif güzergahlar ile sağlanacak. Birinci etap, 13 Ağustos Pazar 00.00'da başlayacak ve 20 gün sürecek. Bu süreçte Karaköy'den Eminönü istikametine gidecek araçlar, Karaköy'den Tersane Caddesi'ne yönlendirilecek. Böylece Atatürk Köprüsü'nü takiben Unkapanı Kavşağı ve Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinden Eminönü istikametine ulaşım sağlanacak. Daha sonra yine 20 gün sürecek ikinci etap kapsamında ise Eminönü'nden Karaköy istikametine gidecek araçlar, Eminönü'nden Ragıp Gümüşpala Caddesine yönlendirilecek. Unkapanı Kavşağını takiben Atatürk Köprüsü ve Tersane Caddesi üzerinden Karaköy istikametine ulaşım sağlanacak.

BÖLGE ESNAFINA MESAJLA BİLDİRİLECEK

Bölge esnafına kapanma sürecinden 1 gün önce mesajla bilgilendirme yapılacak. Tramvay seferlerinin etkilenmeyeceği çalışmalar boyunca otobüs seferleri belirlenen geçici güzergahlardan yapılacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İstanbul Galata Köprüsü'nde trafik akışı değişecek - Son Dakika


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