Son Dakika Haberleri: İstanbul- Galata Kulesi'nden Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

İstanbul- Galata Kulesi'nden Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

41 dakika önce

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHAGalata Kulesi'nden düştüğü belirtilen bir kadın hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

Galata Kulesi'nden düştüğü belirtilen bir kadın hayatını kaybetti. Olay, saat 17.30 sıralarında Galata Kulesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galata Kulesi'nin teras kısmına çıkan bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olay yerini şerit çekerek kapattı. Polisin incelemesi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:27 Kaynak: DHA
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