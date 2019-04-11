İstanbul- Galata Kulesi'nden Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHAGalata Kulesi'nden düştüğü belirtilen bir kadın hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:02 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA Galata
Kulesi'nden düştüğü belirtilen bir kadın hayatını kaybetti. Olay, saat 17.30 sıralarında Galata Kulesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galata Kulesi'nin teras kısmına çıkan bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis
olay yerini şerit çekerek kapattı. Polisin incelemesi sürüyor.
Galata Kulesi'nin Terasından Aşağı Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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