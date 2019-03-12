İstanbul- Gazi Mahallesi Olaylarında Ölenler 24. Yıldönümünde Anıldı
22 dakika önce
Gazi Mahallesi olaylarının 24. yıldönümünde ölenler anıldı.
Gazi Mahallesi olaylarının 24. yıldönümünde ölenler anıldı. Sultangazi
'deki Gazi Mahallesi'nde sabah erken saatlerden itibaren toplanmalar başladı. Ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu bir pankart açan yaklaşık grup saat 11.00'da yürüyüşe geçti. Gazi Cemevi önünden eski postaneye gelen grup, burada ölenler için karanfil bıraktı. Burada basın açıklaması yapan grup, 'Gazi Olayları' nda ölenler için vefa borcunu ödemek için bir araya geldiklerini söyledi.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Kortej halinde olayın ilk gerçekleştiği kahvehaneye doğru yürüyen grup, buraya da karanfil bırakarak mezarlığa geçti. Olaylarda hayatını kaybedenlerin yakınları mezarların başında dua ederek karanfil bıraktı. Polis
yürüyüşü uzaktan takip ederken, polis helikopteri de havadan güvenlik önlemlerine destek verdiği görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:54 Kaynak: DHA
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